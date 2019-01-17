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17. 01. 2019

В Киеве военного ВСУ сбил автомобиль

В Киеве на участке дороги, который соединяет Броварской проспект и село Зазимье, водитель Renault сбил военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла вечером 16 января. Столкновение было такой силы, что у автомобиля вырвало правое крыло и зеркало. Пешеход выжил, однако его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По информации издания, пострадавшим оказался 33-летний военнослужащий ВСУ. Он мог возвращаться из санатория-профилактория Хвиля, который находится неподалеку.

Также издание утверждает, что водитель изначально отрицал тот факт, что за рулем был он. К тому же патрульные усомнились в том, что после наезда водитель остановился и не перемещал машину. 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве военного ВСУ сбил автомобиль

 
Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель сбил двух детей и повесился. После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль. А утром его обнаружили повешенным.

Напомним, в Винницкой области произошла масштабная авария с участием бензовоза. В результате ДТП погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net

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