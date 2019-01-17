В Киеве на участке дороги, который соединяет Броварской проспект и село Зазимье, водитель Renault сбил военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает Информатор.
Авария произошла вечером 16 января. Столкновение было такой силы, что у автомобиля вырвало правое крыло и зеркало. Пешеход выжил, однако его в тяжелом состоянии увезли в больницу.
По информации издания, пострадавшим оказался 33-летний военнослужащий ВСУ. Он мог возвращаться из санатория-профилактория Хвиля, который находится неподалеку.
Также издание утверждает, что водитель изначально отрицал тот факт, что за рулем был он. К тому же патрульные усомнились в том, что после наезда водитель остановился и не перемещал машину.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве военного ВСУ сбил автомобиль
Напомним, в Винницкой области произошла масштабная авария с участием бензовоза. В результате ДТП погиб один человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость