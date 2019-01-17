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17. 01. 2019

Адвокат Трампа: Я никогда не говорил, что сговора с РФ не было

Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Об этом он заявил в эфире телекомпании CNN.

"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", - сказал адвокат главы США, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего.

Как известно, спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу утверждений о якобы попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отрицала утверждение о попытках повлиять на ход американских выборов.

Ранее представители Демократической партии начали настаивать на том, чтобы переводчиков американского лидера допросили в Конгрессе о его беседах с Путиным.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп отрицает информацию о расследовании ФБР о его возможных прямых связях с российским правительством, заявив, что "никогда не работал на Россию".

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Источник: korrespondent.net

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