Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2019, четверг, 11:13
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,46
17. 01. 2019

Украина не попала в приоритеты ООН на 2019 год

Украина не попала в перечень основных направлений работы ООН в 2019 году. Генсек организации Антониу Гутерриш вспомнил об Украине лишь в контексте "других замороженных конфликтов" в мире, сообщила пресс-служба ООН.

В частности, основными направлениями работы ООН он назвал климатические изменения, кризисы в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане.

В то же время генсек отнес к "замороженным и нерешенным вызовам" ситуацию в Украине, Кавказе, в Мьянме и палестино-израильский конфликт.

"Чтобы выполнить потребности и ожидания людей, которым мы служим, мы должны активизировать наши усилия, в первую очередь дипломатическую работу", - сказал Гутерриш в ходе послания Генеральной Ассамблее.

Ранее глава ОБСЕ заявил, что вопросы Крыма, Азовского моря и пути мирного разрешения ситуации на Донбассе остаются приоритетом работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. За принятие документа высказались 66 стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:
- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.
- А я просто прятать ничего не буду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.