СМИ узнали о планах Евросоюза отложить Brexit

Евросоюз готов отложить Brexit на вторую половину 2019 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, ЕС, вероятнее всего, одобрит запрос Великобритании о продлении периода переговоров по Brexit, который, согласно текущим условиям, должен завершиться 29 марта. Brexit, по данным источников, может в итоге состояться после первой сессии нового состава Европейского парламента в июле. Точной даты в сообщении нет.

В то же время, один из дипломатов рассказал Bloomberg, что в ЕС все еще есть разногласия по Brexit, некоторые члены союза считают, что Лондону следует предоставить дополнительно только несколько недель, другие говорят, что Великобритания должна выйти из ЕС в срок, установленной 50 статьей Лиссабонского договора, то есть 29 марта.

В то же время, газета The Times сообщает, что представители ЕС изучают возможность отложить Brexit до 2020 года. По данным газеты, ранее в ЕС обсуждалась возможность перенести сроки Brexit с марта на конец июня, однако сейчас в Брюсселе рассматривают возможности отложить Brexit до следующего года.

Для того, чтобы ЕС одобрил задержку Brexit по просьбе Великобритании требуется поддержка всех 27 членов союза.

Как сообщалось, британские парламентарии отклонили план выхода страны из Евросоюза, который Мэй согласовала с Брюсселем. Из-за этого выход страны из ЕС оказался под угрозой.

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Источник: korrespondent.net