В России ответили на претензии США по ракетам

В Москве не понимают, хочет ли Вашингтон слома соглашения по Договору о ракетах средней и меньшей дальности или намерен совместно работать над его сохранением, а претензии американской стороны к России по договору провокационны и некорректны. Об этом в четверг, 16 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
"Нам непонятно, в чем суть нынешней позиции США: хотят ли коллеги в Вашингтоне, чтобы мы работали в направлении сохранения договора или они все-таки окончательно приняли решение о том, что вслед за приостановкой выполнения договора - о чем они сказали нам внятно, конкретно и прямо в ходе прошедших консультаций, последует выход из Договора - официальный и полный. Нам непонятно, какова линия США в этом вопросе", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что для России "остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению ДРСМД".
"Поэтому ставить пред нами вопрос о том, как Россия собирается выполнить договор, было бы с американской стороны, по меньшей мере, некорректно, а, называя вещи своими именами, провокационно", - заявил замглавы МИД РФ.
Он также заявил, что США до сих пор не предоставили Москве объяснения, почему они считают, что ракета системы 9М729 нарушает ДРСМД.
"Мы договор выполняем в полном объеме, без изъятий, без исключений, без отклонений от требований, наша система 9М729 никогда не испытывалась на дальность, запрещенную договором. Мы не видим других причин, по которым бы США предъявляли бы нам претензии в отношении договора, а конкретно по этой системе США оказались неспособны предоставить нам предметную конкретную информацию о том, по какой причине они сделали вывод, что эта ракета не соответствует требованиям договора", - сказал Рябков.
Заявления Вашингтона о невыполнении Россией договора он назвал фейками.
Замглавы МИД РФ отметил, что США должны обеспечить "выживаемость" Договора о ракетах и выполнить свою часть обязательств по документу, иначе ответственность за его слом ляжет на них. "Если они к этому не готовы, если мы будем и дальше наблюдать стремление переложить всю ситуацию с больной головы на здоровую, то мы, естественным образом, сделаем вывод о том, что для США ДРСМД не нужен, он спутывает США "по рукам и ногам" в части развития подобных систем", - сказал Рябков.
Он напомнил, что эти системы "во многих странах уже развернуты и уже развиваются".
По словам замминистра, вопрос "в большей мере связан с какими-то предпочтениями США в отношении их собственных военных приоритетов в мире, не применительно к России".
Рябков также отметил, что Россия готова к новой встрече с США по Договору о ракетах.
Как сообщалось, 15 января состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.
Накануне в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.
Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.
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Источник: korrespondent.net