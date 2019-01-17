В России ответили на претензии США по ракетам

Рябков также отметил, что Россия готова к новой встрече с США по Договору о ракетах.

Как сообщалось, 15 января состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Накануне в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.