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17. 01. 2019

В Иерусалиме впервые за четыре года выпал снег

В Иерусалиме выпал первый за четыре года снег, температура опустилась до -2 градусов. Об этом в среду, 16 января, сообщает Ynet.

Как сообщается, снежный покров пока остался на горе Хеврон и в районе Голанских высот. Многие израильтяне в надежде увидеть снег отправились на Голаны и в Верхнюю Галилею. 

Все спасательные службы Израиля были приведены в готовность номер один, специальными цепями на случай гололеда были снабжены даже пожарные машины. На многих шоссе перекрыли движение из-за сильного ветра, который валил деревья и столбы.

Cмотрите фотогалерею: В Иерусалиме впервые за четыре года выпал снег

Как сообщалось, в Австрии в результате снегопадов в некоторых горных районах выпало до семи метров снега.

Напомним, самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января.

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Источник: korrespondent.net

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