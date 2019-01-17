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17. 01. 2019

В университете Лиона прогремела серия взрывов

Несколько взрывов, после которых начался пожар, прогремели в четверг, 17 января, на территории кампуса университета. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

По данным СМИ, взорвались три баллона с газом.

Сообщается о троих пострадавших.

Спасатели эвакуируют студентов из здания и пытаются справиться с огнем.

BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 17 января 2019 г.

Incendie au campus #Doua à #Lyon pic.twitter.com/txW0QY5kk2

— أماليا (@na2s_) 17 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом корпусе, погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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