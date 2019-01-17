Теракт в Кении: 19 человек числятся пропавшими

По меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести после теракта, который 15 января произошел в отеле Dusit в кенийской столице, городе Найроби, сообщает местное издание Star.
По данным издания, в общей сложности ей поступили сообщения о 94 случаях пропажи людей после теракта. Позднее сообщалось, что это число уменьшилось до 50.
По состоянию на 17 января 75 случаев были закрыты с положительным результатом, 19 по-прежнему прорабатываются.
В тоже время, представители полиции обнаружили взрывчатку в отеле, где произошел теракт.
"К настоящему времени найдено одно взрывчатое вещество, оно доставлено в безопасное место для детонации. Призываем граждан не паниковать, если услышат взрыв, так как это взрыв контролируемый", - передает слова полиции издание.
Напомним, 15 января в Найроби террористы атаковали гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.
Во время операции были убиты пять боевиков. Два человека, подозреваемые в содействии террористам, арестованы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость