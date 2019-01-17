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17. 01. 2019

Теракт в Кении: 19 человек числятся пропавшими

По меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести после теракта, который 15 января произошел в отеле Dusit в кенийской столице, городе Найроби, сообщает местное издание Star.

По данным издания, в общей сложности ей поступили сообщения о 94 случаях пропажи людей после теракта. Позднее сообщалось, что это число уменьшилось до 50. 

По состоянию на 17 января 75 случаев были закрыты с положительным результатом, 19 по-прежнему прорабатываются.

В тоже время, представители полиции обнаружили взрывчатку в отеле, где произошел теракт. 

"К настоящему времени найдено одно взрывчатое вещество, оно доставлено в безопасное место для детонации. Призываем граждан не паниковать, если услышат взрыв, так как это взрыв контролируемый", - передает слова полиции издание.

Напомним, 15 января в Найроби террористы атаковали гостиничный комплекс Dusit. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация Аль-Шабааб.

Во время операции были убиты пять боевиков. Два человека, подозреваемые в содействии террористам, арестованы.

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Источник: korrespondent.net

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