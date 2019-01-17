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17. 01. 2019

В Польше признали неконституционной "украинскую" поправку в закон о ИНП

Конституционный суд Польши признал неконституционными поправки к закону об Институте национальной памяти в части, касающейся так называемых "преступлений украинских националистов". Об этом в четверг, 17 января, сообщает Onet.pl.

Указано, что с просьбой проверить положения закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша", в суд в феврале 2018 года обратился президент Анджей Дуда.

Как известно, изменения позволяют открывать уголовные производства против лиц, которые "отрицают преступления украинских националистов в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые были коллаборационистами III Рейха во время Второй мировой войны".

Согласно статье 55 закона об ИНП, за отрицание таких преступлений грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

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Источник: korrespondent.net

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