Турция выдворила нидерландскую журналистку

Власти Турции выдворили из страны гражданку Нидерландов Анс Корнелию Бурсму, которая является журналисткой. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на главу управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна в четверг, 17 января.

Представитель администрации президента подчеркнул, что решение в отношении Бурсмы не связано с ее журналистской деятельностью в Турции.

"Нидерландская журналистка Анс Корнелия Бурсма депортирована в связи с полученными от МВД Нидерландов данными о ее причастности к террористическим организациям", – сказал Алтун.

В свою очередь Нидерланды пока не отреагировали на этот инцидент.

Напомним, в марте 2017 года разразился дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами после того, как самолет с главой турецкого МИД не пустили в страну. Позже голландские власти выпроводили из страны и объявили "нежелательным иностранцем" министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя.

Отметим, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался принести официальные извинения Турции.

В свою очередь Турция запретила въезд послу Нидерландов и отменила все дипломатические рейсы из Голландии.

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Источник: korrespondent.net