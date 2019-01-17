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17. 01. 2019

В Афганистане обрушилась золотодобывающая шахта: восемь погибших

В Афганистане в результате обрушения золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан погибли, по меньшей мере, восемь человек, еще двое пострадали. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает телеканал Tolo News.

Как доложил губернатор провинции Гуламулла Сайеда, обрушение шахты произошло в четверг в местности под названием Рагистан.

При этом данных о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее на северо-западе Китая при обрушении угольной шахты погибли не менее 19 человек.

Напомним, 22 декабря 2018 года на руднике в российском Соликамске произошло задымление из-за строительных работ. Девять шахтеров погибли, оказавшись заблокированными под землей.

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Источник: korrespondent.net

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