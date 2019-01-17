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17. 01. 2019

В Польше объявили траур в связи с убийством мэра Гданьска

Президент Польши Анджей Дуда объявил общенациональный траур в связи с убийством мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом он сообщил в Twitter в четверг, 17 января.

"В связи с трагической смертью господина Павла Адамовича – мэра города Гданьска я объявил национальный траур на территории Польской Республики с 17.00 18 января 2019 года до 19.00 19 января 2019 года", – написал Дуда.

Польский президент также поросил всех должным образом уважать траур.

Отметим, что в Гданьске траур был объявлен со вторника до дня похорон Адамовича – в субботу. В Варшаве объявлен трехдневный траур.

Напомним, 14 января мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер ​​от ножевых ранений, полученных 13 января вечером во время благотворительного концерта.

Известно, что нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключен по вине оппозиционной партии Гражданская платформа, членом которой был Адамович.

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Источник: korrespondent.net

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