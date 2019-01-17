Путин: Возможность сохранить Украине транзит газа есть

При полной загрузке обеиз Северных потоков и Турецкого потока останутся возможности для сохранения и украинского маршрута поставок российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в четверг, 17 января, сообщает ТАСС.

"Могу вам с полной ответственностью сказать: не мешает, абсолютно не мешает!" - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, не помешает ли будущей загрузке Турецкого потока реализация проекта Северный поток - 2.

Президент РФ подчеркнул, что объемы поставок российского газа в Европу продолжают расти. "Мы загрузим не только оба Северных потока, не только Турецкий [поток], но сохраняются возможности … сохранения транзита через Украину", - сказал Путин.

Также он заявил, что Россия готова вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки Турецкого потока.

Путин рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым у него будут переговоры на следующей неделе, тоже весьма позитивно относится к возможности продолжения газопровода в Европу. "Так что, будем работать, посмотрим, что получится", - подчеркнул российский лидер. Как известно, 21 января в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину на коммерческой основе.

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Источник: korrespondent.net