В Колумбии прогремел взрыв: погибло восемь полицейских

По меньшей мере восемь полицейских погибли и десять ранены в результате взрыва в кадетской школе полиции в столице Колумбии – Боготе в четверг, 17 января, сообщает местное издание Heraldo.

По предварительным данным, взрыв заминированного автомобиля прогремел рано утром перед началом церемонии присвоения званий выпускникам.

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что выезжает на место трагедии.

"Я немедленно возвращаюсь в Боготу вместе с военным руководством в связи с этим подлым террористическим актом, совершенным в школе имени Сантандера против наших полицейских", - написал Дуке в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава государства планировал провести в четверг заседание совета безопасности в департаменте Чоко.

Сегодня также в университете Лиона во Франции прогремела серия взрывов. После взрывов начался пожар. По данным СМИ, взорвались три баллона с газом.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом корпусе, погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net