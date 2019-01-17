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17. 01. 2019

В Брюсселе обрушился мост, движение водного транспорта заблокировано

В столице Бельгии в четверг, 17 января, произошла авария на мосту через канал Виллебрук, из-за которой водное сообщение Брюсселя с другими городами оказалось заблокированным, сообщает Reuters.

"Все движение транспорта на канале Виллебрук, который является грузовой связью столицы Бельгии с другими городами по реке Шельда, было остановлено в четверг как минимум до субботы после аварии на мосту", - говорится в сообщении.

Чиновники оценивают повреждения моста, под которым проходят корабли и баржи, заявил представитель властей Брюсселя.

По сообщениям местной полиции, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Нью-Йорке с помощью динамита снесли гигантский мост Таппан Зи, который построили на реке Гудзон в 1955 году. 

Ранее сообщалось, что в Китае был открыт самый длинный в мире мост, достигающий 55 метров в длину.

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Источник: korrespondent.net

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