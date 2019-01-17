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17. 01. 2019

В Еврокомиссии прокомментировали возможность переноса Brexit

Для продления срока выхода Великобритании из ЕС Европейскому Союзу нужно веское основание. Об этом в четверг, 17 января, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас, сообщает Reuters.

Таким образом он прокомментировал возможную просьбу Лондона.

"Если поступит запрос от Великобритании о продлении (срока выхода из ЕС - ред.), 27 стран-членов Евросоюза должны принять его единогласно и, конечно, в запросе должны быть указаны причины такого продления", - сказал Шинас.

Он также сообщил, что такой запрос пока не поступал из Лондона.

"Мы не получили такой просьбы о продлении (срока - ред.) от Великобритании", - сказал представитель Еврокомиссии.

Ранее британские парламентарии отвергли план Терезы Мэй по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

Несмотря на провал плана Мэй в парламенте, премьер-министра заявляла, что Британия не будет продлевать сроки Brexit.

В среду премьер Великобритании, избежавшая в парламенте вотума недоверия с небольшим перевесом голосов, сказала, что правительство представит план разрешения ситуации в понедельник, 21 января.

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Источник: korrespondent.net

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