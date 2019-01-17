Украина отправит в Антарктиду крупную экспедицию

Стартует 24-я украинская антарктическая экспедиция на станцию ​​Академик Вернадский. В Антарктиду отправится самый большой отряд украинцев за последние 18 лет – 26 исследователей и инженеров. Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра в четверг, 17 января.

"Эта, 24-экспедиция, является особой. Ведь по разным причинам в последние годы наблюдались определенные стагнационные тенденции в антарктических исследованиях Украины. Мы удерживали место на карте, но не развивались. Сейчас, после изменений в Национальном антарктическом научном центре, мы перешли к стремительному развитию", – заявил замминистра образования и науки Максим Стриха.

В сезонный отряд вошли ученые разных специальностей, преимущественно геологи, геофизики, метеорологи и биологи. Также в экспедицию отправятся четыре женщины.

Отмечается, что ряд экспериментов будут проводить не только на станции, но и на островах вокруг нее. А некоторые исследования, прежде всего антарктической растительности и почв, охватят территории от Огненной земли и субантарктических островов до Южного полярного круга.

Украинские ученые с помощью специальных дронов и инновационного программного обеспечения будут строить 3-D модели ледников. Также планируется вести комплексное исследование разнообразия бактерий и вирусов и изучение механизма "цветения" воды Южного океана.

В июне 2018 года сообщалось, что украинские полярники на станции Академик Вернадский отметили середину зимы Мидвинтер. Ученые провели "крещение" новичков в ледяной воде, и соревновались по десяти видам спорта.

Также сообщалось, что украинского полярника и биолога, участника 23 украинской экспедиции в Антарктиде Николая Весельского эвакуировали со станции Академик Вернадский в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас из-за аппендицита.

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Источник: korrespondent.net