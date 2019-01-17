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17. 01. 2019

Мэй отказалась от поездки на форум в Давос

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря премьера в четверг, 17 января.

Отмечается, что такое решение премьер приняла, для концентрации внимания на теме Brexit.

"Она не поедет в Давос. Она сфокусируется на вопросах, возникающих здесь", – заявила пресс-секретарь.

В ближайшие дни Тереза Мэй проведет встречи с европейскими лидерами.

Ранее от участия в форуме в Давосе 22-25 января отказался президент США Дональд Трамп. Свое решение он объяснил разногласиями с Демократической партией, в результате которых в США частично приостановлена работа правительства.

Таже не приедет в Давос президент Франции Эммануэль Макрон. Это связано с протестами "желтых жилетов" в стране.

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Источник: korrespondent.net

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