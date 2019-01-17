Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2019, четверг, 22:22
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
17. 01. 2019

Трамп представил новую стратегию ПРО США

США разместят на территории Аляски еще 20 ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в четверг, 17 января, президент США Дональд Трамп, представляя в Пентагоне новую стратегию в области ПРО, сообщает ТАСС.

"Наша стратегия требует [размещения] 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране", - сообщил президент.

Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетами "и всегда будут первыми" в этой сфере.

"Мы сильно продвинулись в работе над гиперзвуковыми технологиями и над ракетами", - сказал он, выступая в Пентагоне.

Администрация США работает над тем, чтобы система ПРО была в состоянии защитить население от всех типов ракет, вне зависимости от того, откуда проводится их пуск, заявил Трамп.

"Мы должны быть в состоянии отслеживать и уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск", - сказал он.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты намерены уничтожать в случае необходимости ракеты потенциального противника до их запуска.

По его словам, новая доктрина ПРО излагает "всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинирования сдерживания, активных и пассивных [мер] противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях уничтожения наступательных ракет до запуска" таковых.

Ранее сообщалось, что США намерены усилить систему ПРО с помощью спутников.

Напомним, Украина и Польша будут слвместно производить системы ПВО. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.