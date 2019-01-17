Супруг королевы Великобритании попал в ДТП

Муж королевы Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филипп в четверг, 17 января, попал в дорожно-транспортную аварию, сообщает ВВС.

Отмечается, что авария произошла недалеко от имения Сандрингем, где герцог Филипп вместе с женой находятся с Рождества.

Кто был за рулем во время аварии не сообщается, хотя известно, что герцог порой управляет автомобилем Land Rover.

На фото с места ДТП можно увидеть Land Rover, такой как у Филиппа, который лежит на правой стороне вдоль дороги. В кювете также видно второй легковой автомобиль. Полиция подтвердила, что в аварию попали два авто.

По предварительным данным, серьезных травм в аварии никто не получил.

Напомним, в мае 2017 года герцог официально объявил о том, что намерен отойти от публичной деятельности, и перестанет выполнять представительские функции на различных мероприятиях.

Как сообщалось, герцог Филипп в начале прошлого года перенес операцию на бедре.

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Источник: korrespondent.net