Семьи политзаключенных и пленных получили более 17 млн – МинВОТ

По состоянию на 31 декабря 2018 года члена семей политических заключенных и военнопленных было выплачено 17,2 млн гривен. Как сообщает в четверг, 17 января, РБК-Украина, такие данные озвучил Игорь Гриб – начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Известно, что были задержаны экипажи наших моряков, попавших в плен России. Все семьи пленных моряков получили помощь от государства. Министерством было осуществлено выплаты семьям пленных и захваченных моряков на общую сумму в 17,2 млн гривен", – сказал Гриб.

Он отметил, что всего деньги получили 77 семей. Выплаты начали осуществляться с ноября 2018 года.

Ранее в декабре стало известно, что более 60 семей политзаключенных получили по 100 тысяч гривен государственной помощи. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных.

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Источник: korrespondent.net