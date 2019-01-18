Делегация США не поедет на форум в Давос



Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давос из-за продолжающегося в США "шатдауна". О решении президента объявила на пресс-конференции представительница Белого дома США Сара Сандерс, передает CNBC.

"Из-за того, что 800 тысяч прекрасных американских рабочих не получают зарплату, и чтобы его команда сумела оказывать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе", – заявила Сандерс.

Форум в Давасе будет проходить с 22 по 25 января. На мероприятии во главе американской делегации также должен был поехать и Трамп, но он отказался от поездки.

Напомним, в США уже 27 день подряд частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net