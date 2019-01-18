В аптеках Польши начали продавать марихуану по рецептам



Закон о легализации продажи марихуаны для употребления в медицинских целях вступил в силу в Польше. Препараты из конопли можно производить в аптеках на основании рецепта врача из материала, поставляемого из-за границы, пишет ТАСС.



17 января единственная компания, получившая лицензию на поставки в Польшу марихуаны от Польской фармацевтической палаты, канадская Spectrum Cannabis сообщила о том, что первая партия продукта – около 7 кг – поступила на аптечные склады страны. С 17 января поляки могут по рецепту заказать необходимый для лечения препарат.



Один грамм сухого продукта стоит в польских аптеках около 65 злотых (17 долларов). На нелегальном рынке это приобретение обошлось бы в 50 злотых (13 долларов), но без какой-либо гарантии качества или информации о месте происхождения конопли. Лечебная марихуана выращивается в лабораторных условиях.



По предварительным оценкам, в Польше в употреблении марихуаны в медицинских целях нуждаются около 300 тысяч пациентов. Точных данных о том, сколько такого препарата им необходимо, нет.



Напомним, ранее в Таиланде легализовали марихуану для медицины. Кроме того, Новая Зеландия легализовала марихуану для медицинских целей.

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Источник: korrespondent.net