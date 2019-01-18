Итоги 17.01: Церковный закон и выходка Парубия



Супруг королевы Великобритании Елизаветы II попал в ДТП

Муж королевы Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла недалеко от имения Сандрингем, где герцог Филипп вместе с женой находятся с Рождества. Серьезных травм в ДТП никто не получил.

Парубий обозвал Новинского "нечистью"

В Верховной Раде во время рассмотрения законопроекта о подчиненности религиозных общин спикер парламента Андрей Парубий назвал народного депутата Вадима Новинского "нечистью".



При голосовании за этот документ один из лидеров Оппозиционного блока, выступавший против проекта, пришел в президиум и потребовал от спикера снять документ с рассмотрения. "Отойди от меня! Нечисть, отойди от меня!", – отреагировал Парубий и продолжил процедуру голосования под аплодисменты депутатов в сессионном зале.

Рада приняла закон о переходе религиозных общин

Верховная Рада приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин, согласно которому приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума. За документ проголосовали 229 народных депутатов.



В УПЦ МП заявили, что принятый закон нарушает Конституцию и международные обязательства Украины, а также является рейдерским и нацелен на "наполнение одной религиозной общины".

Суд в Швейцарии отменил арест акций Газпрома

Суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании Газпром в Северном потоке. Так, суд полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении санкций на акции Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования Газпрома к этим компаниям.

В то же время в Нафтогазе заявили, что акций просто не нашли, а вердикт суда подтверждает действительность решения арбитража и возможность принудительного изъятия акций Газпрома в случае их обнаружения.

США представили новую стратегию противоракетной обороны

Президент США Дональд Трамп представил новую стратегию противоракетной обороны страны. По его словам, она направлена, в частности, на создание космических систем, которые смогут противостоять вооружению России, Китая, КНДР и Ирана.

Суд арестовал депортированную из РФ журналистку

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца ранее выдворенной из России украинской журналистке Елене Бойко. СБУ подозревает журналистку в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Источник: korrespondent.net