Япония запустила ракету с 13 спутниками

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету-носитель Epsilon-4, в которой находится группа спутников Demonstoration-1. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба агентства в Twitter.

Указано, что запуск был выполнен с космодрома Утиноура 18 января в 09:50 по местному времени (2:50 по киевскому времени).

Известно, что Demonstoration-1 состоит из семи обычных спутников и шести сверхмалых.

革新的衛星技術実証1号機を搭載したイプシロンロケット4号機は、2019年1月18日（金）9時50分20秒に、内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。



先ほど、小型実証衛星１号機（RAPIS-1）の分離が確認されました。

超小型衛星とキューブサットの分離については、追ってご案内します。 pic.twitter.com/3Q9Ry9DLdB — JAXAウェブ (@JAXA_jp) 18 січня 2019 р.

Как отмечается, первый запуск ракеты Epsilon состоялся в 2013 году. Тогда на его борту находился спутник SPRINT-А, который был предназначен для сбора данных о ультрафиолетовых лучах, а также о Марсе, Венере и Юпитере.

Ранее иранский спутник Payam не набрал достаточную скорость на третьем этапе и не был выведен на орбиту.

Также сообщалось, что в Китае с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2D CZ-2D, которая успешно вывела на расчетную орбиту шесть спутников Юньхан-2 и экспериментальный спутник связи.

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Источник: korrespondent.net