Бывший адвокат Трампа признал, что платил за подделку опросов в его пользу

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признал, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу Трампа в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем Twitter в ответ на статью The Wall Street Journal, в которой говорится, что Коэн заплатил минимум 12 тысяч долларов за фальсификацию опросов.

"В 2014 году Коэн заплатил за фальсификацию опроса о бизнес-лидеров. В 2015 – о кандидатах в президенты от республиканцев. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения", – говорится в материале.

По данным издания, Коэн сначала обещал заплатить программисту 50 тысяч долларов.

Экс-адвокат главы Белого дома написал, что действовал по указанию Трампа и выразил сожаление за свою преданность человеку, который "не заслуживала доверия".

Трамп информацию газеты The Wall Street Journal пока не комментировал.

Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал дачу ложных показаний по "российскому делу".

Ранее в ходе расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера юрист признал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании по указанию Трампа.

Юрист также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с Трампом, имевшей место десять лет назад.

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Источник: korrespondent.net