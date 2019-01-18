Один из столкнувшихся в РФ самолетов вернулся на базу - СМИ

Один из столкнувшихся в неде над Россией самолетов Су-34 вернулся на базу. Об этом сообщает в пятницу, 18 января, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Один из столкнувшихся самолетов на одном двигатели сел на базу в Хурбе. Один пропал над морем. Информации об экипаже пока нет", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что один из летчиков Су-34 найден в море. "Пока обнаружили, предварительно, одного летчика, сейчас пытаются поднять", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работу осложняет шторм в той местности.

Тем временем, информацию о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке подтвердили в Минобороны РФ.

"18 января в 08:07 мск при выполнении планового учебно- тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, экипажи самолетов катапультировались. "Самолеты выполняли полет без боекомплекта", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что два Су-34 исчезли с радаров над Татарским проливом, недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.

Ранее на востоке Франции разбился истребитель французских ВВС Mirage 2000D.