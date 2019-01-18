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18. 01. 2019

В Чехии застрял подъемник с 71 лыжником

В районе чешского горнолыжного курорта Букова гора спасатели с помощью вертолетов в течение трех часов снимали со сломанного подъемника 71 лыжника. Об этом сообщает местный сайт Novinky.

Отмечается, что спасатели получили информацию об аварии на подъемнике во второй половине дня в четверг, 17 января.

Из-за обилия снега одно из высоких деревьев упало на подъемник, благодаря которому горнолыжники и сноубордисты поднимаются в горы. Движение 1688-метрового подъемника прекратилось, и более 70 человек оказались заблокированными.

Работу горнолыжного курорта на время спасательной операции приостановили. Через три часа после начала операции всех людей сняли на землю. Никто не пострадал.

Напомним, в Австрии спасли 66 немецких студентов, застрявших на курорте. Военные использовали два вертолета для перевозки группы из 66 учеников и учителей с центральной лыжной станции Касберг.

Появились подробности спасения лыжника в Карпатах

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Источник: korrespondent.net

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