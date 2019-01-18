Следком РФ отрицает причастность ИГИЛ к взрыву в Магнитогорске

На месте обрушения части дома в Магнитогорске не обнаружено следов взрывчатки, версия взрыва газа остается приоритетной. Об этом в пятницу, 18 января, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. "Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - заявила представитель СК.

По ее словам, в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и пожарно-техническая. Кроме того, по-прежнему ведется сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в российском Магнитогорске.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Жертвами трагедии стали 39 человек. Следственный комитет РФ не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.

1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка. В результате погибли три человека.