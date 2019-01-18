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18. 01. 2019

В Швеции с третьей попытки выбрали премьера

В Швеции лидера Социал-демократической партии Стефана Левена избрали премьер-министром страны. За соответствующее решение в пятницу, 18 января, проголосовал парламент страны, сообщает телеканал SVT.

Решение принято через 131 день после парламентских выборов и переговоров по формированию правительства. Избрание премьера также означает конец политического кризиса в стране.

Левен возглавил кабмин второй раз подряд, срок его полномочий составит четыре года.

По результатам прошедших 9 сентября выборов ни один из двух традиционных партийных блоков (красно-зеленые и правоцентристы) не получил большинства в парламенте, их разделил лишь один мандат - 144 против 143.

Состоявшееся голосование по вопросу о назначении премьер-министра стало третьим по счету после выборов.

На прошлой неделе шведские социал-демократы, зеленые, либералы и Партия центра достигли соглашения по ключевым вопросам после кризиса в формировании правительства, представили проект партийной платформы и высказали поддержку действующему премьеру.

Как сообщалось, 14 декабря парламент Швеции уже рассматривал, но не поддержал кандидатуру Стефана Левена на пост премьера.

А 25 сентября исполняющему обязанности премьер-министра страны Стефану Левену выразили недоверие.

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Источник: korrespondent.net

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