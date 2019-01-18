В Италии уменьшают пенсионный возраст и вводят базовый доход

В Италии правительство приняло указ, который уменьшает пенсионный возраст для отдельных категорий граждан и вводит базовый доход. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает ANSA.

Вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что объем введенного базового дохода будет колебаться от 780 до 1032 евро. Его будут получать безработные и малообеспеченные граждане.

"Уменьшение пенсионного возраста, который после непопулярной реформы 2011 года составил 67 лет, планируется уменьшить минимум на три года", - говорится в сообщении.

На реализацию этой экономической программы в 2019 году Италия собирается расходовать семь миллиардов евро. Эти две реформы были ключевыми в экономической предвыборной программе одной из партий-победительниц последних выборов - Движения 5 звезд.

Нововведения начнут работать для частных компаний с апреля, а для государственных предприятий - с июня.

Ранее сообщалось, что Италия ужесточает миграционное законодательство. Новый закон облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.

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Источник: korrespondent.net