В РФ заявили, что получили приглашения для наблюдателей на выборы в Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в пятницу, 18 января, сообщает ТАСС.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", - сказал Лавров.

Между тем, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина пригласила на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, однако заявки от граждан России рассматривать не будут. Он отметил, что таких прецедентов немало в практике организации.

Говоря о выборах президента в Украине, глава МИД РФ Лавров также прокомментировал закрытие избирательных участков в России.

По его мнению, украинское руководство приняло решение не открывать избирательные участки в РФ во время предстоящих в марте выборов президента страны, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу нынешней власти.

"За решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России видим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти", - сказал Лавров.

Напомним, 31 января стало известно, что ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России.

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Источник: korrespondent.net