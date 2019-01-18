Теракт в Колумбии: задержан подозреваемый в организации взрыва

В Колумбии правоохранители задержали подозреваемого в организации теракта в полицейской академии в Боготе. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает Caracol.

По данным телеканала, задержанный - мужчина пятидесяти лет.

Ранее в Колумбии начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии в Боготе.

Согласно последним данным, в результате инцидента погиб 21 человек, еще 68 пострадали. Президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур.

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Источник: korrespondent.net