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18. 01. 2019

Под Киевом выпустили на свободу контрабандных щеглов

Щеглов, которых контрабандисты незаконно пытались вывезти за пределы Украины, выпустили на свободу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, 15 января пограничники в Борисполе изъяли 1600 щеглов. Их пытались незаконно вывести из Украины в Иорданию. С момента изъятия птицы пребывают на территории конского клуба Магнат, который находится под Киевом.

Министерство природы совместно с Институтом зоологии приняло решение выпустить птиц на свободу, поскольку птиц выловили из дикой природы.

Для этого была создана специальная комиссия. В результате проверки птиц было сделано заключение о том, что им ничего не грозит. Однако не все щеглы выжили, из них 67 погибли.

В Минприроды заявляют о том, что там не выдавали разрешения на вылов этого вида птиц в дикой природе. 

 menr.gov.ua
 

Напомним, 6 октября 2018 года из Украины в Турцию отправили грузовик с около 300 овцами. Уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возвращения овец. Груз находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Овец после протестов привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования, которое не обнаружило серьезных инфекционных заболеваний у спасенных из порта Черноморска овец. За время содержания в контейнерах умерли 54 животных. Их утилизируют.

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Источник: korrespondent.net

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