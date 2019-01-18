Киев одобрил идею Берлина по Керченскому проливу

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев поддерживает возможную международную миссию в Керченском проливе, предложенную Германией, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 18 января.

"Если международное присутствие нам тут поможет, а они (власти РФ) не будут ей манипулировать, мы, безусловно, это приветствуем, и это должно быть установлено", - сказал министр.

Он выразил надежду, что у немецких партнеров были результативные переговоры с представителями России.

По его словам, вопрос международного контроля в Керченском проливе уже обсуждался, в частности с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Это возможность специалистов, которые бы независимо смотрели на то, что делает Россия, и прекрасно понимали, что надо исходить из принципов международного права, что никакого российского представления о каких-то границах там нет, и что принципы, которые должны быть реализованы относительно пролива и Азовского моря – это свобода судоходства в соответствии с международным правом и Конвенцией о морском праве", - рассказал Климкин.

Ранее сегодня глава МИД Германии Хайко Маас в Москве передал предложения по судоходству в Керченском проливе.

Глава МИД Россиии Сергей Лавров рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече "большой двадцатки" предложила президенту РФ Владимиру Путину направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов, и российский лидер согласился, но визит пока так и не состоялся.

Как известно, после визита в Москву Маас приедет в Киев.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net