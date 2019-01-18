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18. 01. 2019

В Украину за год вернулись почти 300 освобожденных граждан

В 2018 году в Украину из-за границы было возвращено почти 300 граждан. Такие данные озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время итоговой пресс-конференции в Киеве, сообщает УНН в пятницу, 18 января.

"В прошлом году нам удалось освободить по факту 294 украинца" – сказал министр.

Он уточнил, что 64 из освобожденных – моряки, в том числе 12 освобожденных из пиратского плена.

Ранее в ноябре в Ливии освободили трех украинских моряков с судна Nivin, которое захватили нелегальные мигранты в Средиземном море.

А 10 января в Киев вернулся украинский моряк Андрей Новичков, освобожденный из иранской тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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