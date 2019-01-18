Одессита пытались завербовать для подрыва нефтепровода - СБУ

В Одессе сотрудники СБУ выявили мужчину, который сотрудничал с агентурной сетью антиукраинского центра, и которому, по его словам, представители российских спецслужб предлагали совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что гражданина Украины постепенно вовлекали в преступную деятельность в пользу врага, переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным.

"Мы установили, что мужчина систематически ездил в оккупированный АР Крым и непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, где встречается с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророссийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи", – говорится в сообщении.

В ходе этих поездок его знакомили с другими кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более крупным делам.

"И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток. После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину", - сказано в сообщении.

Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

Сегодня также в штабе ООС заявили о задержании агента иностранных спецслужб. Задержанный руководил антисемитской организации, которая, по данным силовиков, годами дестабилизировала ситуацию в регионе на этнической почве.

Также сегодня сообщалось, что в пункте пропуска Марьинка задержали 19-летнего сепаратиста.

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Источник: korrespondent.net