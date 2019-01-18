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18. 01. 2019

Климкин заявил о деэскалации в отношениях с Венгрией

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о деэскалации в украинско-венгерских отношениях. Об этом он сказал в пятницу, 18 января, на брифинге, сообщает РИА Новости.

"Об украинско-венгерских отношениях. Мы действительно разрядили очень негативную атмосферу. Это важный шаг. У нас есть реальная деэскалация риторики, у нас есть общие действия", - отметил глава МИД.

По его словам, с Венгрией разговаривать "очень сложно, иногда очень сложно", однако, по мнению Климкина, диалог должен быть продолжен.

Как известно, напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Напомним, в октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

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Источник: korrespondent.net

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