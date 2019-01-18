Порошенко назвал мужчину провокатором за вопрос о коррупции на русском

Во время визита в Черкассы президент Петр Порошенко назвал мужчину "москальским провокатором", спросившего его о борьбе с коррупцией на русском языке. Видео диалога выложил местный предприниматель Олег Лысак на своей странице в Facebook.

На записи мужчина из числа собравшихся на встрече с главой государства спрашивает у Порошенко, когда тот начнет бороться с коррупцией в стране: "Петр Алексеевич, скажите, а когда с коррупцией будете бороться?"

Президент выдержал паузу и сказал: "У меня просьба к вам. Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек. Вас Господь попустит".

В ответ на это мужчина, представившийся общественником, спросил, когда "по вопросам коррупции" можно попасть к президенту на прием.

В это время кто-то из толпы попросил мужчину перейти на украинский язык, после чего Порошенко заявил: "Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Они все такие, москальские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть". Мужчина отметил, что он такой же украинец, как и президент, просто не хочет жить в коррумпированной стране.

После этого Порошенко обратился з благодарностью к всем присутствующим за, что они пришли "помолиться за Украину".

Ранее сообщалось, что Порошенко привез Томос в Черкассы. Полиция города установила металлоискатели. Правоохранители дополнительно проверяют содержимое карманов и сумок граждан.

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Источник: korrespondent.net