В Харьковской области в ДТП погибли два пенсионера

В Богодуховском районе Харьковской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли два человека и еще один пострадал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 18 января.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 07:00 утра на трассе Харьков-Ахтырка, вблизи села Воскресеновка. Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Газелью, под управлением 22-летнего водителя.

В результате аварии машины перевернулись. На месте аварии погибли два пассажира легковушки – пенсионеры. Одному из погибших 82 года, личность другого мужчины устанавливается. Также в аварии пострадал 68-летний водитель автомобиля ВАЗ. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу.

Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета Богодуховского отдела полиции. В настоящее время следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Ранее стало известно, что в Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и грузовик КамАЗ. В результате этой аварии пострадали двое правоохранителей.

А в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы возле села Скаржинцы в ДТП двое мужчин погибли, один травмирован.

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Источник: korrespondent.net