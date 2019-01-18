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18. 01. 2019

В клинике Баварии пациент взял в заложники женщину

Полиция ФРГ оцепила клинику в районе Деггендорф в Баварии в связи с возможным захватом заложника. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает Passauer Neue Presse.

Отмечается, что неизвестный вооружен ножом.

Ранее в Чехии мужчина взял в заложники девятерых клиентов банка, но одного позже отпустил.

Также сообщалось, что на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.

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Источник: korrespondent.net

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