В космосе и на Аляске. Как Трамп усиливает ПРО США

Американский президент Дональд Трамп представил новую стратегию в сфере космической противоракетной обороны. Как пояснили в Пентагоне, в Китае и России уже вкладывают средства в создание космического оружия, которое может угрожать США.

Тем временем российско-американский договор о сокращении ядерных вооружений приближается к краху - на этой неделе стороны обсужали продление документа, но проорыывыа не произошло и США планирут выйти из ДРСМД 2 февраля. Корреспондент.net рассказывыает подробности.

Ракеты в космосе и на Аляске против стран-изгоев

Выступая на состоявшейся 17 января в Пентагоне встрече с военными, Трамп представил новую стратегию США в сфере космической противоракетной обороны.

"Наша цель проста: гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по Соединенным Штатам, - в любое время и в любом месте. Мы будем уничтожать любые ракеты, выпущенные враждебными странами или даже странами, сделавшими это по ошибке", - сказал американский президент.

Цель - создание средств перехвата ракет противника "на всех стадиях полета после запуска".

"Наша цель проста - гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время", - сказал американский лидер.

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Перед речь Трампа выступил и. о. министра обороны США Патрик Шанахан, который рассказал о беспокойстве разработками гиперзвуковых вооружений.

"На протяжении десятилетий США были мировым лидером в гиперзвуковых исследованиях и намеренно предпочитали не использовать эти системы в военных целях. Китай и Россия сделали другой выбор. Мы видим, что вы делаете. И мы действуем", - сказал он.

В стратегии говорится, что военные США должны расширить и усовершенствовать свои космические оборонные технологии для противодействия сложным системам вооружений, разработанным Россией, Китаем, а также "странами-изгоями" Северной Кореей и Ираном.

В их числе - размещение на Аляске новых станций перехвата ракет, а также возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе.

Число систем ПРО на Аляске решено увеличить с 44 до 64 к 2023 году, говорится в новой редакции обзора противоракетной безопасности Пентагона. Минобороны США также покупает новые системы перехвата наземного базирования для Форт-Грили на Аляске.

При этом возможности базы на Аляске позволяют разместить там 40 дополнительных систем ПРО, подчеркнули в Пентагоне.

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Стратегия предусматривает размещение специальных средств обнаружения в околоземном космическом пространстве для скорейшего реагирования на запуски ракет вероятного противника.

Рассматривается также вопрос о развертывании на орбите ракет-перехватчиков. Эта идея может быть совмещена с созданием орбитальной сети предупреждения о запуске, которая будет представлять собой группировку спутников, способных засекать старт ракет. В этом случае при выходе баллистической ракеты в космос она будет замечена и уничтожена с орбитальной платформы с перехватчиками.

Как отмечает Defence News, при подготовке доклада Белый дом использовал подход "попробовать все": в документе упоминаются все возможные пути развития противоракетной обороны.

Так, в средство борьбы с баллистическими ракетами предлагается превратить истребитель пятого поколения F-35. Самолет, оснащенный многочисленными датчиками и соответствующими средствами поражения, может быть использован для перехвата ракет на стартовой фазе, перед уходом на баллистическую траекторию.

Еще одно направление исследований - размещение лазерного оружия на беспилотниках.

России в документе уделяется большое место. Так, отмечается, что РФ ранее "грозила, что может первой нанести ядерный удар по союзникам и партнерам США". О том, что это возможно в случае "угрозы существованию страны", говорил в интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин.

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Еще одна претензия состоит в том, что Москва, наряду с Пекином, создает "передовые крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты, способные достигать исключительной скорости и летать с непредсказуемыми траекториями, что бросает вызов существующим оборонительным системам" США.

Ядерный договор близок к краху

На этой неделе проовалились переговоры межу США и Россией о договоре от 1987 года, который запрещает ракеты средней дальности наземного базирования. Таким образом, одно из последних соглашений в области контроля вооружений между двумя ядерными державами оказалось на грани краха, пишет Wall Street Journal.

Переговоры в Женеве состоялись после того, как США предупредили, что 2 февраля начнут выход из договора, если Россия не ликвидирует крылатые ракеты наземного базирования и их пусковые установки, которые, по мнению Вашингтона, нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

РФ настаивает, что соблдает условия договора, а Путин предупреждает, что выход Америки из этого соглашения может положить начало гонке вооружений.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила американцам проинспектировать эту ракету, известную как 9M729, поскольку Вашингтон заявляет, что она нарушает условия ДРСМД.

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Однако в Вашингтоне говорят, что ни одно из российских предложений не даст США возможности проверить, соблюдает ли Москва данное соглашение.

Getty

Подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым договор запрещает США и России создавать и принимать на вооружение ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Это соглашение в свое время называли переломным событием, ознаменовавшим окончание холодной войны.

17 января Коммерсант узнал, что Россия получила разведывательные данные, из которых следует, что ракета 9М729 испытывалась со стационарной установки на запрещенную ДРСМД дальность.

"Они отрицают очевидное. Но факты не лгут. Мы показали нашим союзникам по НАТО те же доказательства, и они полностью поддержали нашу позицию", - сказал замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Путин, в свою очередь, предполагает, что США хотят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за беспокойства по поводу российских ракет морского и воздушного базирования.

"Что же так забеспокоило наших партнеров? Видимо, то, что у нас появились эти компоненты - ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские", - сказал он, отметив, что они не нарушат ДРСМД.

Новая космическая гонка

Неавно частная разведывательная компания Stratfor, называемая "теневым ЦРУ", писала о начале второй космической гонке - между Америкой и Китаем. Высадка китайского зонда на обратной стороне Луны закрепило за КНР статус второй космической державы после США.

Военное измерение второй космической гонки (первая - между ШСА выглядит совершенно иначе, отмечает Stratfor, поскольку число ядерных боеголовок сократилось во много раз и ядерная война кажется маловероятной.

Для США и Китая главная задача в космосе - защита свои системы спутниковой связи и угроза системам связи друг друга.

В 2007 году с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань была запущена баллистическая среднего радиуса действия, которая уничтожила на высоте 865 километров от поверхности земли старый метеорологический спутник Feng Yun 1C, выведенный на орбиту в 1999 году.

Таким образом Китай продемонстрировал всему миру свою способность сбивать и чужие спутники.

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В 2016 году КНР запустила на орбиту космический аппарат с роботизированной рукой-манипулятором, чтобы убирать оттуда опасные фрагменты космического мусора. Однако военные аналитики опасаются, что реальная цель запуска состоит в захвате американских спутников.

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Источник: korrespondent.net