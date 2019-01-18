В России опровергли спасение второго летчика Су-34

Минобороны России опровергло свое заявление о спасение двух летчиков Су-34 в Японском море, сообщает ТАСС в пятницу, 18 января.
"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - сказали в ведомстве.
По данным ведомства, "спасенный штурман Су-34 в настоящее время эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск". "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.
В военном ведомстве подчеркнули, что в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается.
По данным СМИ, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. Один из истребителей вернулся на базу, второй упал в море.
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Источник: korrespondent.net
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