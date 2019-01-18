В РФ заявили, что обошли Китай по запасам золота в резервах

За 2018 года Банк России нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн, - до 67,9 миллиона унций (2 112 тонн), сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 18 января.

Таким образом, Россия поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, сместив с этой позиции Китай.