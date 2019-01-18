США и КНДР провели тайные переговоры в Швеции - СМИ

В Швеции в пятницу, 18 января, состоялись тайные переговоры между представителями США и Северной Кореи. Об этом сообщило шведское новостное агентство TT, пишет Associated Press.

По данным агентства, переговоры проходят в Стокгольме.

Во встрече принимают участвие специальный посланник США по КНДР Стивен Биган и замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи. По данным агентства, на встрече присутствовала и глава МИД Швеции Маргот Валстрьом.

Правительство Швеции пока не обнародовало никакой информации о проведении этой встречи.

Ранее стало известно, что северокорейский генерал ​Ким Ен Чхоль, который курирует переговоры между КНДР и США, прибыл в Вашингтон. Ожидается, что он проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Генерал также может встретиться с американским президентом Дональдом Трампом и передать ему письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Швеция имеет дипломатические отношения с Пхеньяном с 1973 года и является одной из немногих западных стран, которая имеет там посольство. Она предоставляет консульские услуги для США в отношениях с КНДР.

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Источник: korrespondent.net