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18. 01. 2019

Школы Ровенской области закрывают на карантин

В учебных заведениях трех районов Ровенской области объявили карантин. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

По данным ведомства, с 21 января по 1 февраля ввели карантин в школах и внешкольных учреждениях Дубенского района. Продолжат отдыхать школьники и в Костопольском районе. Также в связи с превышением эпидпорога на уровне почти 112% в районе до 25 января будут действовать ограничительные меры.

Кроме этого, из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ на ближайшие 10 дней введены карантинные мероприятия в двух учебно-воспитательных комплексах Гощанского района.

В Ровенской ОГА сообщили, что за прошедшую неделю в области гриппом и ОРВИ заболел 6701 человек, это на 4% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 55% - дети до 18 лет.

Напомним, в Чернигове из-за заболеваемости гриппом в школах продлили дополнительные каникулы еще на неделю.

Как сообщалось, за вторую неделю 2019 года от гриппа умерли восемь человек, а всего с начала этого эпидсезона - 19 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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