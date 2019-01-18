В Праге мужчина попытался осуществить самосожжение

В центре Праги на Вацлавской площади мужчина пытался осуществить самосожжение.Об этом в пятницу, 18 января, сообщает iDnes.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени. Пострадавшего с 30% ожогами кожи госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что прохожие пытались потушить огонь на горящем мужчине с помощью одежды. Но это не помогало, поэтому они побежали в кафе за огнетушителем.

Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция.

Ранее житель Харькова пытался устроить самосожжение в квартире супруги.

Также сообщалось, что в Закарпатской области 73-летняя женщина устроила самоподжог, ее не смогли спасти.

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Источник: korrespondent.net