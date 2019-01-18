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18. 01. 2019

Глава МИД Германии прибыл в Киев

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Украину, где намерен встретиться с Павлом Климкиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии на своей странице в Twitter вечером в пятницу, 18 января.

"Министр иностранных дел Хайко Маас прибыл в Киев, где встретится со своим коллегой Павлом Климкиным. В повестке дня: конфликт на востоке Украины, Азовское море и реформы", – говорится в сообщении.

Foreign Minister @HeikoMaas arrived in Kiev where he will meet his colleague @PavloKlimkin. On the Agenda: the conflict in Eastern #Ukraine, the Sea of Azov and reforms. @MFA_Ukraine pic.twitter.com/vwZ2NWnn3U

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 18 января 2019 г.

Планируется, что после переговоров Маас и Климкин проведут совместную пресс-конференцию, после чего немецкий политик отправится в Берлин.

Напомним, что ранее в пятницу Хайко Маас посетил Москву и передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

Как известно, Киев поддерживает возможную международную миссию в Керченском проливе, предложенную Германией.

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Источник: korrespondent.net

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