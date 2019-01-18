В Сумах полиция раскрыла убийство 23-летней давности

В Сумской области раскрыли убийство работника теплоэлектростанции, которое произошло в 1996 году. Следственные действия не прекращались, но подозреваемого нашли только спустя 23 года. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

По данным ведомства, в 1996 году застрелили в подъезде собственного дома мужчину, который работал аппаратчиком на Северной ТЭЦ. Поиски по "горячим следам" результатов не дали.

Спустя 23 года удалось вычислить подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 52-летний знакомый убитого.

"Убийство было совершено из корыстных побуждений. Чтобы не возвращать одолженные деньги, злоумышленник, прихватив охотничье ружье, предварительно устроил засаду в подъезде дома, где жил кредитор. И чуть тот появился на лестнице - выстрелил в него", - рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Подозреваемого будут судить за умышленное убийство.

Ранее в Киеве полицейские задержали пациента больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате.

Также сообщалось, что в Сумской области пьяный уголовник зарубил трех человек топором, после чего уснул рядом с телами жертв.

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Источник: korrespondent.net