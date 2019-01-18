Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Счастье

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области. Соответствующий указ №13/2019 от пятницы, 18 января, опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации следует принять все предусмотренные законом О военно-гражданских администрациях меры, связанные с созданием этой военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Порошенко распорядился создать в Донецкой области военно-гражданскую администрацию города Волноваха.

Также сообщалось, что президент постановил создать военно-гражданскую администрацию поселков Широкино и Бердянск Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net